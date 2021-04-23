Москва, , 08:53 — REGNUM Российский истребитель МиГ-31 поднялся в воздух для сопровождения американского военного самолёта над Тихим океаном и не допустил нарушения госграницы. Об этом сообщили 23 апреля в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

По данным Тихоокеанского флота, воздушную цель обнаружили над нейтральными водами Тихого океана. Для её опознавания вылетел истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил ВВО.

Цель идентифицировали как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США. Истребитель сопроводил иностранный самолёт над акваторией Тихого океана, нарушения госграницы допущено не было.

МиГ-31 успешно вернулся на аэродром базирования, его полёт проходил в строгом соответствии с международными правилами.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшую неделю 56 летательных аппаратов иностранных государств проводили воздушную разведку вдоль границ РФ. Среди них было 52 самолёта-разведичка и четыре беспилотника.

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