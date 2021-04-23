Мадрид, , 08:56 — REGNUM По итогам марта 2021 года реализация автомобилей в Испании увеличилась в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на данные Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC).

Так, в прошлом месяце на авторынке Испании было продано 85 819 автомобилей. По данным ассоциации, рост продаж был обусловлен низкой базой марта прошлого года, что было связано с введенными в Испании ограничениями из-за пандемии.

С начала 2021 года по март включительно на авторынке Испании дилеры реализовали 186 061 модель авто, что на 14,9 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В марте в Испании было продано 8687 автомобилей Peugeot (рост в 4,2 раза), 6359 машин Citroen (рост в 3,8 раза), 5601 модель Toyota (+77,7%), а также 5409 Hyundai (рост в 2,2 раза) и 5278 Volkswagen (+89,2%).

Напомним, в Норвегии в марте 2021 года была реализована 15 321 машина. Это на 21,3% больше, чем в марте 2020 года.

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