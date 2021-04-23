Сухум, , 08:55 — REGNUM 65 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 22 апреля. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

«Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 257 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 65 из них», — сообщили в штабе.

Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 107 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 12 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 14 182 носителя SARS-CoV-2. Из них 13 375 победили инфекцию. Всего в стране скончались 220 пациентов с диагнозом COVID-19.

В течение 21 апреля в Абхазии выявили 52 носителя SARS-CoV-2 в результате 261 исследования.

Стоит отметить, что в Абхазии до 12 мая действуют карантинные ограничения. В стране запрещены собрания, на которых более десяти человек. Также действуют ограничения на проведение мероприятий и деятельность спортивных, танцевальных и других секций в закрытых помещениях.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине за сутки выявили более 14 тыс. носителей коронавируса