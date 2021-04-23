Вашингтон, , 08:55 — REGNUM За последние пять-семь лет Иран смог добиться значительных успехов в своих программах по разработке баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и это вызывает обеспокоенность Вашингтона. Об этом 23 апреля заявил на брифинге глава Центрального командования (СЕНТКОМ) вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи, в зону оперативной ответственности которого входит Ближний Восток.

«Начну с баллистических ракет, потому что именно в них я вижу наибольшую иранскую угрозу. Эта (ракетная) угроза меня беспокоит больше всего. За последние пять-семь лет Иран добился значительных, качественных улучшений своих баллистических ракет, в то время как их количество также увеличилось», — сказал он.

При этом Маккензи уточнил, что, по его данным, на данный момент Тегеран обладает чуть менее чем 3 тыс. ракет различного радиуса действия, однако точность последних, по словам генерала США, стала намного большей и это вызывает у него беспокойство.

Также глава СЕНТКОМа американских ВС добавил, что иранские власти стали «вкладывать значительные средства в крылатые ракеты для поражения наземных целей и в свою программу беспилотных летательных аппаратов».

«Их программа разработки беспилотных летательных аппаратов также достигла значительных успехов. Все это их относительно новые разработки. Я говорю о последних пяти годах или около того. Иногда требуется время, чтобы это стало известно нам, нашим аналитикам. Меня это (новые разработки Ирана) очень беспокоит», — рассказал Маккензи.

При этом он отметил, что Тегеран не сделал «ничего необратимого» в своей ядерной программе и по мнению генерала ВС США, «это просто важно помнить».

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что руководство США приняло решение снять санкции с Центрального банка Ирана (CBI), Национальной иранской нефтяной компании, нефтяных танкеров и таких экономических отраслей, как сталь и алюминий.