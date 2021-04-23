Нур-Султан, , 08:48 — REGNUM Госдеп США поддержал политические реформы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди, сообщили 23 апреля в пресс-службе МИД Казахстана.

Казахстанский министр рассказал о реформах, направленных на демократизацию общественной политической системы республики. «США твердо поддерживают план политических реформ президента Касым-Жомарта Токаева», — сказал Блинкен.

Собеседники обсудили также подготовку мероприятий, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений между Казахстаном и США, а также встречу в формате «С5+1» (пять стран Туркестана и США).

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля посол США в Казахстане Уильям Мозер заявил, что Вашингтон не хочет, чтобы антироссийские санкции повлияли на экономическое развитие республики.

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