Канберра, , 08:48 — REGNUM Австралиец Брентон Таррант, признанный виновным в нападении на мечеть в Новой Зеландии в 2019 году, в ходе которого погиб 51 человек, отказался от иска об изменении условий своего содержания в тюрьме Окленда, где он отбывает пожизненное наказание. Об этом 23 апреля сообщает газета The West Australian.

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Судья высшей судебной инстанции Окленда Джеффри Веннинг в опубликованной докладной записке заявил, что заявления были отозваны заключённым.

«Мистер Таррант теперь сообщает, что он хотел отозвать свои два предыдущих заявления о судебном пересмотре, на которые он ссылался в своем первоначальном сообщении суду», — добавил Веннинг.

После этого Таррант больше не сможет обратиться с просьбой о судебном пересмотре условий тюремного заключения.

Как отметил судья высшей судебной инстанции Окленда Джеффри Веннинг, отзыв Таррантом заявления исключает для него в дальнейшем любую возможность судебного пересмотра условий тюремного заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года австралийский террорист Брентон Таррант был приговорён судом к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Такое наказание он понесёт за устроенный им в марте прошлого года теракт в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч, где преступник расстрелял прихожан. От рук террориста погибли более 50 человек, в том числе женщины и дети.

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