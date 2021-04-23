Женева, Швейцария, , 08:48 — REGNUM Принятый в Южной Корее запрет на отправку через границу в КНДР пропагандистских листовок может ограничить «свободу выражения мнений». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на письмо специальных докладчиков ООН, направленное южнокорейскому правительству.

«Мы обеспокоены тем, что из-за расплывчатой формулировки закон может толковаться очень широко, его применение может привести к несоразмерному наказанию за некоторые формы политического выражения и законной деятельности некоторых субъектов гражданского общества», — говорится в письме.

Отметим, члены правительства Южной Кореи неоднократно заявляли о том, что запрет принят в интересах безопасности жителей приграничных районов. За его нарушение предусмотрено тюремное заключение на срок до трёх лет или штраф в размере 30 млн вон (~$27,4 тыс.).

Представители ООН также обратились к корейскому правительству с просьбой предоставить информацию о том, соответствует ли данный запрет международным законам о правах человека.