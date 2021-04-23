Прага, , 08:44 — REGNUM Число сотрудников генконсульств России в Прагу и Чехии в Москве не изменится на фоне происходящего между двумя странами дипломатического конфликта. Об этом 23 апреля заявил глава МИД Чехии Якуб Кулганек.

«Россия пока не предприняла никаких шагов по отношению к нашим генеральным консульствам в России. В этом случае не будет меняться численность (сотрудников генконсульств)», — сказал он.

Он добавил, что обе страны будут располагать 32 сотрудниками в своих посольствах — по семь дипломатов и 25 административно-технических сотрудников.

Как передавало ИА REGNUM, 17 апреля власти Чехии выслали из страны 18 российских дипломатов, обвинив спецслужбы России в причастности к взрыву склада боеприпасов семилетней давности. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.

В Праге сочли такую реакцию российской стороны «неадекватной» и 22 апреля объявили о сокращении численного состава посольства России в Праге до количества чешских дипломатов в Москве.

Читайте также: Чехия требует резко сократить состав посольства России