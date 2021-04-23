Усть-Коксинский район, Алтай, , 08:41 — REGNUM На территории Усть-Коксинского района Республики Алтай в течении недели с 23 по 30 апреля ожидается высокий IV класс пожарной опасности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону со ссылкой на данные Горно-Алтайского гидрометцентра.

В связи с этим спасатели призвали жителей соблюдать все меры пожарной безопасности. Ранее на территории республики был введён особый противопожарный режим.

«На период его действия введены ограничения пребывания граждан в лесах, запрещено разведение костров, проведение сельскохозяйственных палов, отжигов сухой травы», — отметили в управлении.

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