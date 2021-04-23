Джакарта, 23 апреля 2021, 08:38 — REGNUM Губернатор Восточной Явы Хофифа Индар Параванса надеется на чудо при поиске затонувшей подводной лодки Nanggala-402, сообщает Antara.
«Надеюсь, что произойдёт чудо, корабль найдётся и все члены экипажа будут в безопасности», — написал губернатор в своем личном аккаунте в Instagram.
По словам губернатора, население Восточной Явы молится за команду из 53 человек, которые оказались заблокированы на затонувшей подводной лодке.
До сих пор нет определенной информации о подводной лодке Nanggala-402, которая, как сообщается, исчезла с радаров у берегов острова Бали 21 апреля.
Как сообщало ИА REGNUM, министерство энергетики и минеральных ресурсов Индонезии направило технических специалистов для оказания помощи в поисках подводной лодки Nanggala-402.
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