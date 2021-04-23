Тбилиси, , 08:45 — REGNUM Тбилиси с 23 апреля стал Всемирной столицей книги. Это решение было объявлено генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азулай.

Данный статус у грузинской столицы будет в течение года. За этот период в Тбилиси запланирован детский книжный фестиваль, проект по созданию игр на основе литературных произведений и восстановление первого в Грузии издательского дома.

В общей сложности запланировано более 100 различных проектов. Старт мероприятия назначен на 17:30 по местному времени (16:30 мск). Его будут транслировать в режиме онлайн.

Звание Всемирной столицы книги перешло Тбилиси от столицы Малайзии Куала-Лумпура.

Стоит отметить, что ЮНЕСКО присваивает этот статус с 2001 года. Он переходит к другому городу 23 апреля в день Всемирного дня книг и авторского права. Первой всемирной столицей книги был Мадрид.