Мехико, , 08:40 — REGNUM За минувшие сутки на территории Мексики от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 498 пациентов и потому их общее число превысило 214 тыс. Об этом 23 апреля сообщил замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель на своей странице в соцсети в Twitter.

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По его информации, на сегодняшний день суммарное количество летальных исходов от нового заболевания в стране возросло до 214 095.

При этом он уточнил, что на данный момент в Мексике 1 841 964 человека вылечились от нового заболевания. Также указывается, что общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране в настоящее время составляет 2 508 276.

Отметим, днем ранее в Мексике за сутки от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 549 пациентов.