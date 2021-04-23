Москва, , 08:37 — REGNUM Россия предложила США восстановить профильные каналы диалога по предотвращению хакерских атак, а также обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга. Об этом сообщили 23 апреля в российском МИД.

В ведомстве уточнили, президент РФ Владимир Путин в заявлении от 25 сентября 2020 года предлагал восстановить диалог Москвы и Вашингтона в сфере международной информационной безопасности (МИБ). Отклик США на это предложение мог бы стать одним из первых шагов в направлении улучшения ситуации в области киберугроз.

«Суть российской инициативы сводится к принятию комплекса практических мер по перезагрузке двусторонних отношений в сфере использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)», — сказали в МИД РИА Новости.

Такие меры включают восстановление профильных диалоговых форматов и каналов связи, в том числе на высоком уровне, заключение соглашения о предотвращении инцидентов в информационном пространстве и обмен гарантиями о невмешательстве во внутренние дела друг друга.

Москва, добавили в МИД, также предлагает Вашингтону договориться о том, чтобы государства приняли обязательства первыми не применять друг против друга ИКТ.

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