Киев, , 08:40 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 14 277 носителей коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщила 23 апреля пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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Всего за сутки в стране были госпитализированы 3728 человек, 434 пациента скончались от последствий, вызванных COVID-19.

Наибольшее число заражений зафиксировали в Днепропетровской области и в Киеве — 1296 и 1269 случаев соответственно.

Всего за время пандемии на Украине выявили 2 млн 4630 случаев заражения, 41,7 тыс. случаев завершились летальным исходом.

Напомним, сутками ранее на Украине зафиксировали 16 235 случаев заражения SARS-CoV-2, скончались 470 больных COVID-19.

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