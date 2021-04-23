Москва, , 08:35 — REGNUM Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 138 лесных пожаров на общей площади 13 536 га. Об этом 23 апреля сообщает ФБУ «Авиалесохрана».

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 22.04.2021 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 138 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 13 536 га», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что пожары были ликвидированы на территории Архангельской, Амурской, Ленинградской, Оренбургской, Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской и Омской областей, в Приморском, Красноярском, Хабаровском и Забайкальском краях, в Республиках Коми и Башкирия, а также в Ханты-Мансийском автономном округе и Еврейской автономной области.

Помимо этого, сообщается, что в настоящее время в России насчитывается 45 лесных пожаров на общей площади 24 469 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.

Кроме этого, указывается, что к тушению лесных пожаров привлечено 2340 человек, 550 единицы техники и 12 воздушных судов. На авиационном мониторинге задействовано 26 воздушных судов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что особый противопожарный режим (ОПР) введён в 12 районах Красноярского края.