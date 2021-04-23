Вашингтон, , 08:33 — REGNUM Агентство по международному развитию США (USAID) намерено запустить в Азербайджане программу, цель которой заключается в «укреплении» гражданского общества республики. Об этом 23 апреля сообщает RT со ссылкой на описание гранта.

Отмечается, что инициатива представляет собой помощь жителям Азербайджана по части коммуникаций друг с другом и правительством по разного рода проблемам.

Как говорится в описании к гранту, данная инициатива поможет США внести «более весомый вклад в социально-экономическое развитие их сообществ и в совершенствование управления в зонах их влияния». На реализацию программы планируется выделить сумму размером до $15 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в американском посольстве в Киеве заявили, что Соединённые Штаты Америки предоставят Украине дополнительно $155 млн через Агентство США по международному развитию.

Сообщалось, что $34 млн пойдут на поддержку роста украинской экономики и улучшение качества медицинских услуг. Ещё $14 млн вложат в программы по борьбе с коррупцией, $44 млн — пойдут на «укрепление демократии» и $63 млн — на борьбу с «российской агрессией».

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