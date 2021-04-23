Ташкент, 23 апреля 2021, 08:32 — REGNUM Первый компонент вакцины от коронавируса в Узбекистане получили 510 329 человек, сообщили 23 апреля в телеграм-канале министерства здравоохранения республики.
22 апреля вакцину в республике получили 23 369 человек, в том числе в Сурхандарьинской области — 4130, Наманганской области — 2882, Ташкентской области — 2847.
Среди регионов республики по числу вакцинированных лидирует Ферганская область, где прививку получили 70 757 человек, в Наманганской области — 54 960, Андижанской области — 50 910.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля министерство здравоохранения Узбекистана получило первую партию вакцины «Спутник V».
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