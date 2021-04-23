Заиграевский район, Бурятия, , 08:31 — REGNUM В Заиграевском районе Бурятии произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 16-летний подросток.

По данным ГИБДД по республике, около 2 часов ночи 23 апреля 17-летний подросток за рулём ВАЗ-2102 без регистрационных знаков катал компанию в селе Онохой. При этом водитель был пьян, сообщает портал «Байкал-Daily».

На улице Трактовая водитель выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Mazda Familia под управлением 32-летнего водителя. В результате были госпитализированы водитель Лады и три пассажира. Один из пассажиров скончался в больнице.

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