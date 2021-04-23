Москва, , 08:31 — REGNUM В России в 2020 году зарегистрировано 58 случаев завозной малярии. За январь-февраль 2021 года выявлено ещё четыре завозных случая, сообщил в пресс-службе Роспотребнадзора.

Завоз паразитарной тропической болезни, характеризующаяся приступами лихорадки, на территорию России произошел из 19 стран — большинство Танзании (12 случаев); Конго (пять случаев) и Гвинеи (четыре случая).

Всего в 2019 году количество случаев малярии в мире составило 229 миллионов. От малярии за год умерли около 409 тыс. человек. В России случаев малярии с местной передачей не зарегистрировано.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора зарегистрирован первый в России ПЦР-тест для диагностики малярии.

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