Красноярск, 23 апреля 2021, 08:30 — REGNUM Особый противопожарный режим (ОПР) введён в 12 районах Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 апреля в региональном правительстве.
С 23 апреля ОПР действует в Балахтинском, Ермаковском, Идринском, Каратузском, Краснотуранском, Курагинском, Минусинском, Назаровском, Новоселовском, Ужурском, Шушенском районах, а также в Шарыповском
ОПР в Красноярском крае будет вводиться поэтапно. Нарушителям грозит как административная, так и уголовная ответственность.
Главам муниципальных образований поручено следить за соблюдением требований особого противопожарного режима в границах вверенных им территорий, проводить разъяснительную работу с населением.
Как сообщало ИА REGNUM, ОПР также водится в Омской области.
Читайте также: В Омской области вводится особый противопожарный режим