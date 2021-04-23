Уфа, , 08:35 — REGNUM Почти 400 участков в садовых товариществах (СНТ) подтопило за сутки в Башкирии. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что в настоящее время в республике на контроле у спасателей в связи с подтоплениями находятся 19 ситуаций в четырех муниципалитетах. Подтопленными оказались 939 придомовых приусадебных и участков, в том числе 856 участков в СНТ. При этом за сутки в Чишминском районе подтопило 395 таких участков. Также подтоплены 138 садовых домов, один жилой дом, 14 участков дорог

Согласно данным пресс-служба государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям, за сутки уровень реки Белая поднялся на 15 см и составил 652 см (выход реки на пойму 820 см, неблагоприятный уровень 910 см) в Бирском районе, г. Бирск).

Также поднялся на 10 см уровень реки Уфа и составил 680 см (выход реки на пойму 1084 см, неблагоприятный уровень 1084 см) в Иглинском районе, с. Старые Карашиды).

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что первый пик половодья в республике пройден.