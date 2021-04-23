Париж, , 08:30 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация, касающаяся распространения коронавирусной инфекции, начала улучшаться во Франции, заявил французский премьер-министр Жан Кастекс 22 апреля в ходе пресс-конференции.

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По его словам, пик третей волны пандемии в стране, вероятно, пройден.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь французского правительства Габриэль Атталь подтвердил, что с 3 мая во Франции должна начаться отмена ограничений на поездки, введенных ранее из-за ситуации с коронавирусом.

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