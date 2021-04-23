Ростов-на-Дону, , 08:25 — REGNUM Кабинет компьютерной томографии открыли в поликлинике № 16 Ростова-на-Дону. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Стоимость томографа составила 40 млн рублей. До приобретения оборудования жители Ворошиловского района вынужденно проходили исследования в отдалённых медучреждениях.

ИА REGNUM сообщало, что о приобретении компьютерного томографа власти задумались в период пандемии. Аппарат позволяет проводить в том числе и диагностику ковидной пневмонии. Средства на покупку томографа были выделены осенью 2020 года.

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