Ростов-на-Дону, 23 апреля 2021, 08:25 — REGNUM Кабинет компьютерной томографии открыли в поликлинике № 16 Ростова-на-Дону. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.
Стоимость томографа составила 40 млн рублей. До приобретения оборудования жители Ворошиловского района вынужденно проходили исследования в отдалённых медучреждениях.
ИА REGNUM сообщало, что о приобретении компьютерного томографа власти задумались в период пандемии. Аппарат позволяет проводить в том числе и диагностику ковидной пневмонии. Средства на покупку томографа были выделены осенью 2020 года.
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