Новосибирск, , 08:25 — REGNUM Климатическая норма, которая необходима для завершения отопительного сезона в Новосибирске, ещё не соблюдена. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил начальник департамента и энергетики жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Перязев.

По словам Перязева, повышение температуры ожидается в последние дни третьей декады апреля. Он уточнил, что план гидравлических испытаний уже подписан. И если позволит погода, то они начнутся с 11 мая. Соответственно отопительный сезон будет завершён до 10 мая.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, сегодня, 23 апреля, в первой половине дня осадков не ожидается, ветер северо-восточный 3−8 м/с, температура воздуха +2…+4 °C.