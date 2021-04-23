Пермь, , 08:24 — REGNUM В Пермском крае с начала 2021 года приставы наложили запрет на выезд за рубеж для более чем 62 тыс. жителей региона. Причиной стали долги, сообщает пресс-служба УФССП по Прикамью.

Судебные приставы называют ограничение действенной мерой. Она позволила уже взыскать около 93 млн рублей.

В ведомстве напомнили, что узнать о своих долгах граждане могут с помощью официальных источников: сервиса «Банк данных исполнительных производств» на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю и Единого портала государственных услуг.