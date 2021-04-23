Ташкент, , 08:24 — REGNUM Министерство здравоохранения Узбекистана получило первую партию российской вакцины «Спутник V», сообщили 23 апреля в телеграм-канале ведомства.

Препарат был одобрен для массового применения в Узбекистане в феврале 2021 года, после получения результатов третьего этапа клинических испытаний.

В Узбекистане в апреле—июне 2021 года планируют вакцинировать около 4 млн человек, до конца 2021 года — 7 млн человек, или 20% населения республики.

В настоящее время в республике используют узбекско-китайскую вакцину ZF-UZ-VAС2001 и AstraZeneca.