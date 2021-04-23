Кишинёв, , 08:30 — REGNUM В Молдавии в течение суток 22 апреля выявили 618 случаев заражения коронавирусом в ходе 5649 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 248 009 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 235 054 человека, в том числе 850 — за последние сутки.

В больницах республики размещены 2452 пациента с COVID-19, из которых 242 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 5668 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались, в том числе 25 — за последние сутки.

Днём ранее в стране выявили 700 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 6334 тестов. Выздоровевшими врачи признали 923 человека.

Стоит отметить, что ранее спикер парламента Молдавии Зинаида Гречаная заявила, что в Китае пообещали прислать в республику в качестве гуманитарной помощи 150 тыс. доз вакцины от COVID-19.

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