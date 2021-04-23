Москва, , 08:22 — REGNUM Большую часть сотрудников дипломатического представительства Чехии в Москве составляли граждане России. Об этом в эфире Первого канала заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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При этом дипломат подчеркнула, что Россия не следует такой практике.

«Мы никогда не нанимали, это не в практике российской дипломатической службы, на месте граждан той страны, где аккредитовано наше посольство, в качестве либо дипломатов, либо административно-технического персонала», — пояснила Захарова.

Представитель российского дипломатического ведомства напомнила, что наряду со «странными, диковатыми» заявлениями чешских властей в адрес России с обвинениями в организации взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году, они произнесли слово «паритет».

"Ну паритет так паритет», — констатировала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что «начиная вот эту вот жуткую интригу, Прага даже не понимала, во что сама себя втягивает».

«Они получили то, о чем даже не мечтали в страшном сне», — уверена дипломат.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля власти Чехии выслали из страны 18 российских дипломатов, обвинив спецслужбы России в причастности к взрыву склада боеприпасов семилетней давности. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.

Однако Прага сочла реакцию Россию слишком жёсткой и неадекватной и решила сократить численность сотрудников посольства России в Чехии до семи дипломатов и 25 служащих для «достижения паритета». Как уточнил министр иностранных дел республики Якуб Кулганек, столько же сотрудников будет работать в чешском дипломатическом представительстве в Москве.