Буэнос-Айрес, , 08:29 — REGNUM За последние 24 часа в Аргентине было выявлено свыше 27,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 апреля сообщает минздрав страны.

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По информации министерства, за истекшие сутки в стране выявили 27 216 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 2 796 768.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончались 537 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 60 620.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 9 784 804 человека прошли вакцинацию от нового заболевания, из которых 851 061 получил две дозы препарата от COVID-19.

Отметим, днем ранее в Аргентине за сутки было выявлено 18 807 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.