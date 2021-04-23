Джакарта, , 08:22 — REGNUM Министерство энергетики и минеральных ресурсов Индонезии направило двух технических специалистов из центра исследований и разработок морской геологии для оказания помощи в поисках подводной лодки Nanggala-402, сообщает Antara.

Группа технических специалистов присоединились к совместной операционной группе под руководством национального комитета по безопасности на транспорте.

С помощью морского магнитометра специалисты определят приблизительное местоположение затонувшей подводной лодки.

Напомним, подводная лодка ВМС Индонезии Nanggala 402 пропала с радара во время проведения учений возле острова Бали 21 апреля. Предполагается, что на корабле произошло отключение электроэнергии. Это не позволяет экипажу нажать на аварийную кнопку, чтобы лодка поднялась на поверхность воды. На борту судна находятся 53 члена экипажа.

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