Турочакский район, Алтай, , 08:21 — REGNUM В Республике Алтай завершился процесс по делу о незаконном распространении переписки местной жительницы с мужчиной. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, в совершении преступления обвиняли её бывшего мужа.

По данным следствия, 37-летний мужчина в июне 2019 года взяв незаконно телефон бывшей супруги, нашёл там интимную переписку с другим мужчиной. Из-за ревности и обиды, обвиняемый скопировал сообщения и отправил родственникам женщины.

Уголовное дело было возбуждено по двум статьям — «незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну» и «нарушение тайны переписки и иных сообщений граждан».

«Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал его виновным и назначил наказание в виде 450 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу», — отметили в управлении.