Вашингтон, 23 апреля 2021, 08:30 — REGNUM Кандидат на пост заместителя государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что Россия якобы использует тему коррупции, чтобы «ослабить Украину». Об этом она заявила на слушаниях в Сенате, сообщает «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).
Чиновник уверена, что США и ЕС следует объединить свои усилия, направленные на сдерживание России, а Украине следует побороть коррупцию внутри страны.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США откликнулись на призыв Киева прислать больше военной помощи. Пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США и так много сделали для Украины, а когда будет отправлена очередная партия военной помощи — не известно.
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