Вашингтон, , 08:30 — REGNUM Кандидат на пост заместителя государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что Россия якобы использует тему коррупции, чтобы «ослабить Украину». Об этом она заявила на слушаниях в Сенате, сообщает «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).

Чиновник уверена, что США и ЕС следует объединить свои усилия, направленные на сдерживание России, а Украине следует побороть коррупцию внутри страны.

«Коррупция — это инструмент, который использует Кремль, чтобы подорвать Украину изнутри и подкупать чиновников. Поэтому это в наших общих интересах — работать над этими проблемами. Поддержка Украины Конгрессом важна, но они сами должны предпринять определённые шаги, чтобы пройти этот путь», — сказала Нуланд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США откликнулись на призыв Киева прислать больше военной помощи. Пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США и так много сделали для Украины, а когда будет отправлена очередная партия военной помощи — не известно.

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