Сеул, , 08:21 — REGNUM По состоянию на конец 2020 года 253,3 кв. км. земли Южной Кореи находилось в собственности иностранцев, что на 1,9% больше по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта.

Известно, что на долю иностранцев приходится 0,25% от общей площади страны. Общая стоимость земель также увеличилась на 3,1%, до 31,49 трлн вон (~$28,15 млрд).

52,6% площади от общих владений иностранцев находится в собственности граждан США, 7,9% — граждан Китая, 7,2% — граждан стран ЕС, 7% — граждан Японии.

Отмечается, что большая площадь земель, находящихся во владении иностранцев, находится в провинции Кёнгидо (45,74 млн кв. м.). За ней следуют провинция Чолла-Намдо (38,94 млн кв. м.), провинция Кёнсан-Пукто (36,14 млн кв. м.), провинция Канвондо (22,9 млн кв. м.), остров Чеджу (21,81 млн кв. м.).