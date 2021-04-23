Токио, , 08:19 — REGNUM Сумма $3 млрд будет перечислена в Зеленый климатический фонд японским правительством, заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга 22 апреля на виртуальном климатическом саммите, который организовали власти США.

Фонд был создан с целью поддержки реализации Парижского соглашения. По словам главы правительства, его страна поддержит международный переход к отказу от ископаемого топлива через задействование новейших достижений в сфере развития энергоэффективности, применения водорода, а также утилизации углекислого газа.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля шведская экоактивистка Грета Тунберг назвала «позором» использование странами ископаемого топлива и призвала всех отказаться от него.

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