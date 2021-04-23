Ульяновск, , 08:18 — REGNUM В Ульяновской области будет отмечаться День работников дополнительного образования. Соответствующее решение поддержали депутаты Законодательного собрания региона, сообщает пресс-служба парламента.

Изменения вносятся в закон «О праздниках и памятных датах Ульяновской области». Согласно новой редакции, 18 ноября станет Днём работников допобразования. В регионе поясняют, что в ноябре 1935 года в Ульяновске открылся Дворец пионеров (ныне — Дворец творчества детей и молодёжи).

По словам председателя комитета по социальной политике Сергея Шерстнева, в этот день будут отмечать «заслуги и достижения лучших сотрудников отрасли», подведут годовые итоги и будут поставлены новые задачи.

В настоящее время в сфере дополнительного образования Ульяновской области трудятся порядка 5 тыс. человек, в кружки и секции ходят почти 153 тыс. детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года в Ульяновской области поддержали учреждение новой праздничной даты — Дня социального сотрудничества в сфере труда. Его будут праздновать 7 декабря.

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