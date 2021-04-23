Берн, , 08:20 — REGNUM За истекшие сутки на планете Земля был выявлен 874 381 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом 23 апреля сообщается на специальном сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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По данным ВОЗ, в результате этого по состоянию на 22 апреля в мире было выявлено в общей сложности 143 445 675 заразившихся SARS-CoV-2.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали США (31 466 876 заразившихся), Индия (15 930 965) и Бразилия (14 043 076).

Также указывается, что на данный момент на планете суммарное количество летальных исходов от COVID-19 выросло до 3 051 736.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, по информации ВОЗ, по состоянию на 21 апреля в мире за сутки было выявлено 784 398 новых случаев заражения SARS-CoV-2.