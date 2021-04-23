Москва, , 08:16 — REGNUM Торги по нефти 22 апреля закрылись ростом. Цена на нефть марки Brent повысилась на 0,8%, до $65,55. Росту котировок способствовало заседание Европейского центрального банка, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

ЕЦБ оставил политику без изменений и объявил о продолжении действий стимулов для борьбы с экономическими последствиями от пандемии.

Покупателям было непросто развернуть цену, так как на рынке доминировали негативные факторы. 21 апреля отчет минэнерго США зафиксировал увеличение запасов нефти в стране.

Кроме того, наблюдается резкий рост случаев COVID-19 в Индии и Японии, что вызвало опасения по поводу восстановления спроса.

Индия 22 апреля сообщила о самом высоком в мире ежедневном приросте за сутки — 314 тыс. 835 новых случаев заболевания коронавирусом. Япония может объявить о третьей волне блокировок. Обе страны являются крупными импортерами нефти.

Сегодня, 23 апреля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $65,72 (+0,25%). Если покупатели проигнорируют новости о коронавирусе, то вполне смогут к закрытию дня протестировать уровень $66,61 на фоне ослабления доллара на Форекс.

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