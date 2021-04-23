Иркутск, , 08:15 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2299 человек, причём восемь из них погибли только за последние сутки.

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Также, судя по данным оперативного штаба на 23 апреля, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 — 65 395 человек (+144 за последние сутки). Госпитализированы 1304 пациента (+18 за последние сутки).

Выздоровели 63 460 пациентов (+162 за последние сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 270 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19.

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