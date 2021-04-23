Нур-Султан, , 08:13 — REGNUM Общее число случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 300 733, сообщили 23 апреля в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

За минувшие сутки в республике выявили 2894 новых носителя коронавируса, что стало «рекордным» значением с начала пандемии. Среди регионов Казахстана по заболеваемости COVID-19 лидирует Алма-Ата, где обнаружено 698 новых случаев, в Нур-Султане — 511, в Карагандинской области — 228.

С 1 августа 2020 года в республике зарегистрировано 52 255 случаев пневмонии коронавирусного типа, выздоровели 50 993 пациента с пневмонией, скончались — 764 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, рост заболеваемости COVID-19 в Казахстане наблюдается с начала марта 2021 года. Число новых носителей увеличилось с 600−700 до почти 3 тыс.

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