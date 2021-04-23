Уфа, , 08:14 — REGNUM Два человека погибли в результате опрокидывания автомобиля в Башкирии. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Сообщается, что ДТП произошло на 67 км автотрассы Баймак — Амангильдино — Серменево.

По предварительной информации, автомобиль «Лада Гранта», за рулем которого находился 39-летний мужчина, съехал с дороги, где опрокинулся.

В этом дорожно-транспортном происшествии получили не совместимые с жизнью травмы водитель автотранспортного средства, который погиб на месте ДТП, а также 25-летний мужчина, который ехал в этом автомобиле. Он умер в медучреждении не приходя в сознание.

В настоящее время специалисты выясняю все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии разыскивают водителя, сбившего насмерть пешехода.