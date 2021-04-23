Тбилиси, , 08:14 — REGNUM Закон об амнистии по делу о беспорядках, произошедших в Тбилиси в июне 2019 года, позволит выпустить на свободу лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелию, если он этого захочет. Об этом, как передает «Общественное телевидение», 22 апреля сообщила журналистам посол США в Грузии Келли Дегнан.

Мелию обвиняют в организации тех беспорядков и арестовали после того, как тот отказался вносить залог. Он критически отзывается об амнистии, так как под неё могут попасть и правоохранители, которых обвиняют превышении должностных полномочий при разгоне протестующих.

«Я думаю, что события 20 июня 2019 года были болезненным эпизодом для всей Грузии и важно, чтобы партии договорились об успешном завершении закона об амнистии, — сказала американский дипломат. — И, конечно, Мелия сам будет решать, покинет ли он тюрьму».

Напомним, лидеры правящей партии «Грузинская мечта» и части оппозиционных партий 19 апреля подписали соглашение о выходе из политического кризиса, разразившегося в Грузии. Лидеры партий «Единое национальное движение», «Европейская Грузия» и Лейбористской партии отказались подписать соглашение, требуя, чтобы сначала освободили Мелию.

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