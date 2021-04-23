Сараево, , 08:15 — REGNUM Председатель совета министров Боснии и Герцеговины Зоран Тегельтия провел переговоры 22 апреля в Сараево с руководителем штаба Международной организации по миграции (МОМ) в Женеве Евгением Амбросием о текущих вопросах в связи миграционным кризисом. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1.

Руководитель аппарата МОМ ознакомил председателя Совета Министров Боснии и Герцеговины с деятельностью этой международной организации с целью помочь решить проблемы размещения мигрантов.

Тегельтия указал на то, что Босния и Герцеговина неоправданно в одиночку несет слишком большое бремя миграционного кризиса относительно размеров и численности населения, и подчеркнул необходимость большей координации и совместного сотрудничества всех соответствующих институтов и силовых структур в решении проблемы нелегальной миграции.

Он отметил, что совет министров обязался, в соответствии со своими обязанностями, а также в консультации с делегацией Европейского союза, продолжать оказывать максимальную поддержку в поиске решения проблемы незаконной миграции, которая, учитывая возросшее число инцидентов и преступлений, имеет все более ключевое значение.