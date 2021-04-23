Москва, , 08:11 — REGNUM Президента Украины Владимира Зеленского готовы в любой момент принять с визитом в Москве. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

По словам Путина, если речь идёт об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь украинские власти должны встречаться с руководителями Донецкой и Луганской народных республик, а «уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран».

«Если речь идёт о развитии двусторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время», — отметил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке Донбасса.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона предпринимает всё возможное для урегулирования ситуации в Донбассе, но дело продвигается тяжело.

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