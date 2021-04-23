Нижний Новгород, , 08:12 — REGNUM «Группа ГАЗ» зарегистрировала автоматические трансмиссии для машин семейств «ГАЗель Next» и «ГАЗон Next». Соответствующие документы размещены в Федеральном институте промышленной собственности (ФИПС).

Стоит отметить, что модификации «ГАЗель Next» и «ГАЗон Next» с автоматической коробкой передач должны были встать на конвейер ещё в 2019 году. Однако их выход был перенесён из-за угрозы экономических санкций Соединённых Штатов против «Группы ГАЗ».

До настоящего времени «ГАЗель» и «ГАЗон» продавались только с пятискоростными механическими коробками передач. Теперь же «ГАЗель» получит французскую шестискоростную автоматическую трансмиссию Punch 6L50, а «ГАЗон» — шестиступенчатый «автомат» собственной разработки.

Ранее гендиректор ГК «Современные транспортные технологии» (генеральный дистрибьютор «Группы ГАЗ») Олег Марков сообщил, что в нынешнем году Горьковский автозавод представит в России новую «ГАЗель NN».

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