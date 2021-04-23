Москва, , 08:11 — REGNUM Рубль 22 апреля стал активно укрепляться на европейской сессии на заявлениях министра обороны РФ Сергея Шойгу о завершении учений и о начале возврата войск в пункты постоянной дислокации, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Дополнительную поддержку российской валюте оказал нефтяной рынок и налоговый период. По итогам дня баррель Brent подорожал на 0,8%, до $65,55. Нефть подорожала, но остается под давлением из-за резкого роста числа заболеваний COVID—19 в Индии и Японии.

Завершились торги по рублевым парам 22 апреля снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 1,54%, до 75,41, евро/рубль — на 1,68%, до 90,63 руб., фунт/рубль — на 2,07%, до 104,56 руб.

Сегодня, 23 апреля, на торгах в Азии нефть остается торговаться в положительной области. Баррель нефти Brent стоит $65,65. Торги на Мосбирже открылись небольшим ростом рубля по доллару.

Стоит отметить, что продавцам удалось вернуть курс к поддержке 75,35 руб. Шойгу снизил напряжения на границе после отвода войск России. В связи с этим пара доллар/рубль может закрыть неделю ниже 76 руб.

Сегодня фокус внимания участников рынка направлен на заседание ЦБ РФ. Ожидается, что регулятор по итогам заседания поднимет ставку на 25 б.п., до 4,75% годовых.

Основной причиной повышения ставки может стать сохранение высоких темпов потребительской инфляции и роста цен производителей.

Если у продавцов получится каким-то образом закрепиться ниже 75,25, то им откроется дорога до 74,50 руб. Причем этот уровень будет достигнут быстро по техническим причинам (пробой важной поддержки и закрытие длинных позиций по доллару).

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