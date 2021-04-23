Кызыл, , 08:10 — REGNUM Акция «Бессмертный полк» в День Победы в Туве пройдёт в онлайн-формате. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Приём заявок на участие в виртуальном шествии уже открылся. Акция запланирована на 9 мая в 15 часов по местному времени.

«Авторы одобренных заявок до 7 мая должны получить соответствующие уведомления. После проверки заявок организаторы акции заблаговременно сообщат время онлайн-показа на оставленный электронный адрес», — отметили в правительстве.