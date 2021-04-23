Чебоксары, , 08:08 — REGNUM Доход председателя Госсовета Чувашии Альбины Егоровой в прошлом году вырос на 220 тыс. рублей и превысил 3,7 млн рублей. Это следует из опубликованных сведений о доходах и имуществе, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По итогам 2020 года спикер чувашского парламента заработала 3 717 360 рублей 37 копеек. Это на 6,3% больше, чем было в 2019 году (3 497 231 рублей), в абсолютных цифрах рост составил почти 220,13 тыс. рублей.

Супруг Альбины Егоровой задекларировал 199 944 рубля 31 копейку годового дохода.

Что касается недвижимости, то за год перечень не изменился. Председателю Госсовета принадлежат три земельных участка (площадью 400 кв. метров, 1473 кв. метра и 1669 кв. метров), жилой дом (110,1 кв. метра) и машина Lada Vesta. В пользовании находится садовый дом площадью 20 кв. метров.

Супруг владеет квартирой (½ доля в праве) площадью 74,5 кв. метра, машиной Lada Vesta, в пользовании — гаражный бокс и земельный участок (оба — площадью 12 кв. метров), жилой дом (110,1 кв. метра), земельный участок (1473 кв. метра).

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