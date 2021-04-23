Новосибирск, , 08:07 — REGNUM Строители четвёртого моста через реку Обь в Новосибирске завершают разборку временных сооружений для пропуска паводковых вод. Об этом сообщила пресс-служба группы компаний «ВИС».

Уточняется, что в соответствии с согласованным с Верхне-Обским бассейновым водным управлением графиком до конца недели завершатся работы по разборке отсыпанного в русло Оби технического полуостровка и шпунтового ограждения, а также расположенного в русле реки. Эти меры позволят обеспечить беспрепятственный пропуск паводковых вод.

Строители моста уверяют, что все работы на объекте идут в соответствии с графиком. К сегодняшнему дню смонтировано 1418 тонн металлоконструкций, сварено 3157 погонных метров швов, надвинуто 45 метров конструкции. На правом берегу реки начато бетонирование ростверка фундамента левой стойки пилона.