Лондон, , 08:05 — REGNUM Бывший вокалист британской группы Bay City Rollers Лес Маккьюэн умер в возрасте 65 лет. Об этом 23 апреля сообщается на его странице в соцсети Twitter.

«С глубоким сожалением сообщаем о смерти любимого мужа и отца Лесли Ричарда Маккьюэна. Лесли умер внезапно в своем доме во вторник, 20 апреля 2021 года», — говорится в сообщении.

Отметим, Лес Маккьюэн присоединился к группе Bay City Rollers, которая была основана в 1969 году в Эдинбурге, в качестве вокалиста в 1973 году и записал с коллективом восемь альбомов. Пик популярности группы пришелся на середину 1970-х годов, а два первых ее альбома — Rollin' (1974) и Once Upon a Star (1975) — занимали первые места в британских хит-парадах.

Также британские СМИ называли коллектив «самой значимой группой Великобритании со времен The Beatles». В 1978 году Маккьюэн покинул Bay City Rollersи начал сольную карьеру.