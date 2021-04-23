Вашингтон, , 08:03 — REGNUM Руководство Североатлантического альянса (НАТО) приняло к сведению заявление министра обороны России Сергея Шойгу о завершении проверки боеготовности Вооружённых сил в Южном и Западном военных округах. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе военно-политического альянса.

«Любые шаги в направлении деэскалации со стороны России будут важны и давно ожидаемы», — отметили там.

В НАТО подчеркнули, что «стягивание сил к украинской границе было неоправданным», и что в альянсе продолжат следить перемещением российских войск в будущем.

Кроме того, в руководстве НАТО по-прежнему считают, что российские войска находятся на территории Украины. «Продолжаем призывать Россию выполнять свои международные обязательства и вывести все свои войска с территории Украины», — говорится в сообщении альянса без уточнения мест размещения вооружённых сил.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что Сергей Шойгу приказал завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах РФ. По его словам, все цели внезапной проверки достигнуты полностью, войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны.

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